В Саранске стартует юниорское первенство России по фигурному катанию. Сегодня, 6 февраля, состоится короткая программа девушек.

Спортсменки выйдут на лёд в 17:30 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала.

Открывать соревнования будет воспитанница московской школы «Снежные барсы» Анна Фролова. Во второй разминке выступят ученицы Этери Тутберидзе Майя Хромых, Дарья Усачева и Софья Акатьева. Третью группу участниц представят Елизавета Берестовская из ЦСКА, Камила Валиева и Ксения Синицына.

Напомним, первенство России является отборочным турниром для участия в юниорском чемпионате мира, который будет проходить в начале марта в Таллине (Эстония).