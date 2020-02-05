На юниорском первенстве России по фигурному катанию, которое проходит в Саранске, состоялась жеребьевка стартовых номеров на короткую программу девушек. Открывать соревнования будет воспитанница московской школы «Снежные барсы» Анна Фролова.

Также в первую разминку попали Аделия Петросян и Софья Самоделкина, получившие третий и шестой номера соответственно. Во второй группе участниц выступят Дарья Усачева (9), Майя Хромых (8) и Софья Акатьева (11), представляющие школу «Самбо-70». Камила Валиева (15), Елизавета Берестовская (13) и Ксения Синицына (14) будут выступать в третьей разминке. Последней на лёд выйдет Софья Муравьева.

Напомним, короткая программа девушек состоится завтра, 6 февраля, в 17:30 по московскому времени. Результаты первенства будут учитываться при формировании состава на юниорский чемпионат мира.