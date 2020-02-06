На первенстве России по фигурному катанию, которое стартовало в Саранске, состоится короткая программа юношей. Спортсмены выйдут на лёд в 14:00 по московскому времени, первым будет выступать петербуржец Егор Петров.

Воспитанник Этери Тутберидзе Даниил Самсонов выйдет на лед во второй разминке под восьмым номером, затем свою программу покажет его партнер по команде Георгий Куница. Десятый номер достался Петру Гуменнику, одиннадцатый — Андрею Мозалеву.

В заключительную разминку попали Андрей Кутовой, Глеб Лутфуллин и Матвей Ветлугин.

Напомним, результаты первенства России будут учитываться при формировании команды на юниорский чемпионат мира, который состоится в марте в Таллине (Эстония). Артур Даниелян пропускает турнир, так как готовится ко взрослому чемпионату мира.