Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал идею расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд.

«Уже приведено много доводов. Кто-то за, кто-то против. Но надо понимать, что таких условий, как в Петербурге, для осенне-зимнего футбола нет ни у кого в России», — сказал Тимощук, слова которого приводит Sport24.

Он подчеркнул, что нужно принимать любой формат и работать в тех условиях, которые будут. Однако для команд, участвующих в еврокубках, будет сложно добавить в свой календарь дополнительные матчи, уверен Тимощук. «Командам с более свободным графиком будет лучше. Найти что-то среднее очень сложно», — сказал тренер.

По мнению специалиста, необходимо прийти к такому решению, которое стало бы удобным для всех, чтобы все чувствовали себя комфортно и работали на достижение целей.