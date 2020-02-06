В Сеуле (Южная Корея) стартовал чемпионат четырех континентов по фигурному катанию. Открывают соревнования танцевальные дуэты, спортсмены вышли на лёд в 5:00 по московскому времени.

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Основные претенденты на победу выступят в заключительной, третьей разминке. Под 13-м номером на льду появятся американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, затем ритмический танец покажут их соотечественники Кейтлин Хавайек и Люк Бэйкер. 15-й номер достался канадцам Пайпер Гиллес и Полю Пуарье. Закрывать первый вид соревнований будут американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донахью.

На чемпионате четырех континентов выступают представители Америки, Азии, Африки и Австралии.