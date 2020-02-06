На чемпионате четырех континентов по фигурному катанию, который проходит в Сеуле (Южная Корея) состоится короткая программа спортивных пар. Она начнется в 8:15 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на официальном сайте Первого канала, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

В соревнованиях примут участие одиннадцать спортивных пар, в числе которых Любовь Илюшечкина и Чарли Билодо, представляющие Канаду. Они выступят в первой группе участников. Во второй разминке короткую программу покажут Алекса Шимека-Книрим и Крис Книрим. В заключительную разминку попали действующие чемпионы мира китайцы Вэнцьзин Суй/Хань Цун, а также канадцы Кирстен Мур-Тауэрс/Майка Маринаро.

Напомним, на турнире выступят сильнейшие спортсмены Азии, Африки, Америки и Австралии.