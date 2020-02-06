В Саранске на юниорском первенстве России по фигурному катанию состоится ритмический танец. Спортсмены выйдут на лед сегодня, 6 февраля, в 20:15 по московскому времени.

Первый стартовый номер достался Елизавете Худайбердиевой и Андрею Филатову, которые станут одними из претендентов на победу. Во второй разминке выступят Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, в третьей — Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Закрывать программу соревнований будут победительница проекта «Ледниковый период. Дети» Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.

Напомним, результаты первенства России будут учитываться при формировании состава команды на юниорский чемпионат мира, который в начале марта состоится в Таллине (Эстония). Согласно спортивному принципу, путевки на турнир должны получить призеры первенства.