Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин заявил, что хотел бы видеть в составе команды россиянина Кирилла Капризова, который сейчас выступает за ЦСКА.

Герин сообщил, что смотрит на возможность перехода нападающего с оптимизмом.

«Капризов однозначно является игроком, которого я бы хотел видеть в составе, — сказал Герин. — Капризов — хороший хоккеист, и у него будет период адаптации, однако он обладает невероятным талантом и большими способностями». Слова специалиста приведены на сайте Национальной хоккейной лиги.

Напомним, на драфте НХЛ 2015 года Капризов был выбран клубом «Миннесота Уайлд» в пятом раунде под общим 135-м номером. Сейчас он защищает цвета ЦСКА, ранее выступал в составе новокузнецкого «Металлурга» и «Салавата Юлаева».