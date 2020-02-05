«Зенит» снова проиграл в Евролиге, Бабиков победил в спринте, а Капризова ждут в «Миннесоте». Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Бабиков выиграл спринт на этапе Кубка России

Биатлонист Антон Бабиков выиграл спринтерскую гонку на восьмом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Не допустив ни одного промаха, спортсмен опередил соперников почти на минуту. В женском спринте победительницей стала Ирина Казакевич, промахнувшаяся один раз.

«Зенит» проиграл «Фенербахче» в Евролиге

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» потерпел очередное поражение в регулярном чемпионате Евролиги. Команда Джоана Плазы принимала турецкий «Фенербахче» и уступила со счетом 68:73. Баскетболистам петербургского клуба удалось выиграть лишь одну четверть, в остальных гости оказались сильнее.

Капризова ждут в «Миннесоте»

Генеральный директор хоккейного клуба «Миннесота Уайлд» Билл Герин заявил, что хотел бы видеть в составе команды россиянина Кирилла Капризова, который сейчас выступает за ЦСКА. По мнению специалиста, игрок может присоединиться к команде уже летом нынешнего года. На драфте НХЛ 2015 года Капризов был выбран «Миннесотой» в пятом раунде под общим 135-м номером.

«Балтика» хочет арендовать Кокорина

Нападающим «Зенита» Александром Кокориным заинтересовалась калининградская «Балтика». Представители команды сообщили, что уже ведут переговоры по поводу аренды футболиста до окончания текущего сезона. Кокорин также подтвердил, что находится на связи с калининградским клубом. Однако СМИ сообщают, что «Зенит» хочет отдать игрока именно в «Сочи».

Ханю намерен исполнить четверной аксель на чемпионате мира

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю намерен исполнить четверной аксель на чемпионате мира, который состоится в Монреале в середине марта. Тренер фигуриста объяснил, что Ханю хочет вернуть себе титул чемпиона, поэтому усложняет программы. Четверной аксель не удавался еще ни одному спортсмену в истории фигурного катания.