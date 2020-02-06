В Сеуле (Южная Корея) стартовал чемпионат четырех континентов по фигурному катанию. Сегодня, 6 февраля, состоится короткая программа у женщин, они выйдут на лед в 12:40 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Открывать соревнования будет представительница Тайваня Дженни Шу. Фигуристки, претендующие на награды, выступят в заключительной, сильнейшей разминке. Её откроет американская фигуристка Брейди Теннелл, получившая 16-й стартовый номер. После нее на льду появится кореянка Ю Ёнг, затем выступит японка Рика Кихира.

После Кихиры короткую программу покажет кореянка Ынсо Лим. Затем выступит Вакаба Хигучи. Последней на лед выйдет японка Каори Сакамото.

Ранее стало известно, что Кихира не будет рисковать и пробовать исполнить четверной прыжок, но прыгнет три тройных акселя: один в короткой программе и два — в произвольной. Хигучи восстановила тройной аксель и попробует исполнить его в произвольной программе.