Бывший вратарь СКА Игорь Шестеркин защищал ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». Матч проходил на арене «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Шестеркин отразил 27 бросков из тридцати и одержал четвертую победу в пяти матчах в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, российский вратарь добыл четвертую победу в пяти своих матчах, что является рекордом «Рейнджерс». Шестеркин подбил достижение Кэма Тальбо на старте карьеры в клубе.

Проводящий свой первый сезон в НХЛ врвтарь стал первым голкипером «Рейнджерс», выигравшим четыре из пяти матче в начале карьеры на старте. Это новый рекорд клуба среди новичков.

Напомним, что текущий сезон Шестеркин начинал в АХЛ в фарм клубе «Рейнджерс».