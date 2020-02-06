Бывший форвард СКА Павле Бучневич сделал две голевые передачи и забил гол в матче его Рейнджерс» против «Торонтом». Нью-Йорский клуб победил гостей со счетом 5:3.

У хозяев отличились Филип Хитил, Мика Зибанеджад, Крис Крайдер, Павел Бучневич и Грег Маккег. У гостей – Джон Таварес и Остон Мэттьюс, оформивший дубль. В третьем матче кряду молчит лучший бомбардир «Рейнджерс» Артемий Панарин.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимаал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

24-летний Бучневич провёл на льду 17 минут и 11 секунд и завершил матч с оказателем полезности «+4».

Таким образом, в активе Бучневича стало 11 голов и 20 голевых передач в 52 встречах текущего сезона НХЛ при показателе полезности «-1».