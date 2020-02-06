Главный тренер «Зенита» Джоан Плаза подвел итог матча с турецким «Фенербахче». В рамках Евролиги петербургская команда уступила в «Юбилейном» с разницей в семь очков.

По словам Плазы, Фенербахче» заслужил эту победу в общем и целом. У «Зенита» же была очень плохая вторая четверть, по ходу которой соперник и создал тот задел, который стал решающим.

«Иногда он делал это благодаря своему таланту, но иногда — за счет наших глупых потерь и сумасшедших бросков. Нам нужно научиться контролировать эти моменты. Но мы все еще учимся, и я рад тому, как моя команда отреагировала на отставание во второй половине. У нас слишком много травм, но не хочу сейчас на это жаловаться», — приводит слова Плазы официальный сайт «Зенита».

Следующий матч «Зенит» проведет в пятницу, 7 февраля. На выезде «Зенит» сразится с греческим «Панатинаикосом» в рамках Евролиги. Начало встречи — в 23:00 мск.