Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси может покинуть «Барселоны», где провел всю свою карьеру. Этому способствуют недавние разногласия форварда со спортивным директором «Барселоны» Эриком Абидалем. В борьбу за футболиста включился «Манчестер Сити».

По информации ESPN, у Месси в контракте есть пункт, который позволяет ему в конце сезона уйти бесплатно. И это несмотря на то, что соглашение с каталонцами действует до 2021 года.

В «Манчестер Сити» считают, что они будут фаворитами в подписании игрока, если он решить покинуть «Барселона». Английский клуб тренирует Пеп Гвардиола, имеющий тесную личную связь с игроком.

Также МС способен удовлетворить финансовые запросы Месии, превыщающие 50 млн фунтов в год.