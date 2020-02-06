Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, что может помешать петербургскому клубу стать чемпионом России. По словам украинца, все в руках текущего лидера чемпионата.

По словам Тимощука, вторую часть чемпионата начинается для «Зенита» рядом матчей на своем поле. При родных болельщиках после сборов Тимощуку хотелось бы быть максимально сконцентрированным.

«Мы привыкли говорить, что если сам себе не навредишь, то уже никто тебе не навредит. На данный момент все в наших руках. Но многое зависит и от соперников, которые будут против нас отчаянно сражаться. Отчаянно отдаваться матчам, чтобы сократить то отставание, которое есть. Весной в розыгрыше будет 33 очка. У нас отрыв 10 очков — всего треть. Так что не так все просто», — цитирует Тимощука Sport 24.

Напомним, что «Зенита» опережает ближайшего преследователя в РПЛ на 10 очков. Первый матч после возобновления чемпионата России «Зенит» проведет против «Локомотива» на «Газпром-Арене».