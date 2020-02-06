Российская школа парного катания является одной из самых сильных в мире. Особенно это заметно на юниорском уровне: на прошедшем в декабре Финале Гран-при среди юниоров сразу пять дуэтов из шести возможных представляли нашу страну. А на чемпионате России юниорские пары уже вплотную подобрались к лидерам взрослой сборной. По итогам турнира в Красноярске шестое место заняли Алина Пепелева-Роман Плешков, тренирующиеся в команде Нины Михайловны Мозер. После соревнований фигуристы рассказали корреспонденту Nevasport о романтических образах в постановках, конкуренции в группе и костюмах Татьяны Волосожар и Максима Транькова в произвольной программе.

– Ребята, поздравляю вас с таким отличным результатом на первом в вашей карьере чемпионате России. Поделитесь впечатлениями от выступлений здесь.

Алина: После короткой программы мы были полностью довольны прокатом. Наконец-то получился чистый прокат. Конечно, всегда можно делать еще лучше.

Рома: На самом деле, одна ошибка была: на вращении на волчке я не сел, и нам третий уровень поставили. А так да, в принципе короткой мы довольны, сделали практически все, что запланировали. В произвольной программе, когда мы вышли на шестиминутную разминку, лично я почувствовал колоссальную энергию зала, что зрители желают тебе только хорошего проката и поддержат в любом случае. И как-то сам себя отпустил. Достаточно легко кататься было, и публика очень хорошо принимала, спасибо им за это.

Алина: Я на произвольную также выходила уже более спокойной. Отпустило на 6-минутке, когда публика начала поддерживать – стало легче. А в прокате я допустила ошибку на каскаде. Конечно, было обидно, что такая дурацкая, скажем так, ошибка. В остальном мы сделали все, что хотели, другие элементы получилось исполнить чисто. Очень довольны даже таким прокатом.

– Вы заняли итоговое шестое место на первом чемпионате России и получили достаточно высокие баллы – за 200 по сумме двух программ. Что сейчас чувствуете?

Рома: Наверное, внутреннее удовлетворение от проката, от проделанной работы. После неудачного выступления в юниорском Финале Гран-при мы смогли собраться и здесь в Красноярске показали практически свой максимум.

– Расскажите о ваших тренерах. Кто вам ставит программы, кто с вами занимается?

Рома: У нас тренерское трио: Владислав Жовнирский, его супруга Арина Ушакова и Филипп Тарасов. Влад и Филипп занимаются с нами больше технической частью, а Арина Ушакова занимается переходами, артистизмом.

Алина: Она очищает программу, подмечает какие-то тонкости, работает над точками в программе.

Рома: Эстетическую работу проводит, можно так сказать. Также мы работаем с хореографом Татьяной Рудольфовной Дручининой, с которой мы отрабатываем все мелочи программы – руки, шаги, взгляды, эмоции. В зале, на льду работаем с ней почти каждый день.

– А Нина Михайловна Мозер присутствует на ваших тренировках?

Алина: Да, она присутствует. Бывает, смотрит, к чему и как мы готовы, какие у нас ошибки. Она визуально все видит, замечает и сразу же говорит. Чаще всего она приходит на наши прокаты, смотрит со стороны, говорит свое мнение о нашем состоянии и об исполнении.

Рома: У нее более консультирующая работа. Она может не видеть нас неделю-две, а потом прийти со свежим взглядом, посмотреть и сразу сказать: «Там и там исправить то-то и то-то. Тут мне что-то понравилось, тут мне что-то не понравилось». Ее мнение очень важно для нас, и оно всегда оказывается правильным.

– Вы всего второй сезон выступаете вместе, однако у вас поразительная скатанность в паре. Как вы этого добились?

Алина: Мы встали в пару позапрошлой весной и с самого начала очень много времени уделяли чисто скольжению и скатанности. Наш тренерский штаб очень активно подходит к скольжению, к разным переходам. У нас даже есть отдельные тренировки по скольжению. И поэтому как-то с Ромой у нас сразу

стало хорошо получаться.

Рома: Сошлись, скажем так.

– А в эмоциональном плане: кто более спокойный в паре, кто кого заряжает?

Рома: В программах – Алина более эмоциональная, а в жизни мы оба спокойные. У нас очень редко бывают конфликты, которые даже конфликтами нельзя назвать. Просто кто-то может резко свою точку зрения высказать, а так мы никогда не ругаемся.

Алина: У нас не было ни одного раза, чтобы мы повысили друг на друга голос. Когда мы что-то делаем, исправляем, то да, кто-то может сказать: «Почему так неудобно, можно же сделать по-другому». Но каких-то ссор и недопониманий у нас нет.

– У вас очень романтичные образы в обеих программах: «L.O.V.E» Майкла Бабла в короткой, «Ромео и Джульетта» – в произвольной. Насколько вы комфортно себя в них чувствуете?

Алина: Мы хорошо общаемся с Ромой, поэтому нам легко катать такие эмоциональные программы, и тренеры видят, что нам идут подобные образы.

Рома: У нас нет страха друг к другу: в глаза посмотреть, эмоцию изобразить. А так, усердно работаем с хореографом, отрабатываем взгляды, каждую деталь программы, поэтому потом так выглядит на льду.

– Вы в этом сезоне успели выступить на взрослом старте. Есть ли какая-то принципиальная разница между взрослым и юниорским уровнями?

Рома: В принципе нет. Для нас каждый старт ответственен. Что по юниорам, что по сеньорам всегда подходим к соревнованиям и готовимся одинаково. Поэтому нельзя сказать, что есть какая-то колоссальная разница. Только то, что произвольная на 30 секунд длиннее, но это накатывается. Каждый старт ответственен, и к каждому мы подходим серьезно.

– Как у вас происходит процесс выбора костюмов?

Рома: Мы сначала в ателье, где нам шьют, отправляем какие-то идеи, музыку, и они присылают нам эскизы. Что-то одобряем, что-то не одобряем. И когда получается конечный результат, начинаем шить костюмы.

Алина: Идеи создаются всей командой вместе с тренерами и хореографами. Также Нина Михайловна контролирует и вносит свои корректировки.

Рома: Но, к сожалению, в этом году в короткой программе у нас была очень тяжелая история с костюмами. (улыбается)

– А что случилось?

Алина: Пытались сделать определенную идею 60-х годов, похожее платье. Но…

Рома: В общем, юбка получилась зонтиком, начиная с конца ребер у Алины, и в такой юбке не очень удобно было делать парные элементы. И мы решили, что ее костюм будем перешивать. Поехали мы на прокаты (открытые прокаты юниорской сборной России – прим. ред). Алина поехала в костюме с прошлогодней произвольной программы, а мне рубашка была хороша, и мы решили ее пока оставить.

Алина: Уже после прокатов мы договорились с другой швеей, которая мне сшила костюм.

Рома: Мы кардинально поменяли цвет. Соответственно, мне пришлось доставать из гардероба очень старую рубашку, которая подходила к цвету платья Алины. Но это очень хорошо, потому что рубашка, которую мне сшили, после первых 5 секунд звучания музыки полностью расстегнулась, и кататься как-то не очень комфортно было. (смеется) Неприятная история, но хорошо, что это случилось на прокатах.

– Еще начиная с юниорских этапов Гран-при, мы заметили, что ваши костюмы в произвольной программе похожи на костюмы Татьяны Волосожар и Максима Транькова. А потом выяснилось, что это они и есть. Расскажите историю этих костюмов.

Рома: Нам поставили произвольную программу под музыку из мюзикла «Ромео и Джульетта». Поставил Паскуале Камерленго, за что ему огромное спасибо, и Нине Михайловне за то, что она его пригласила поработать с нами. И в какой-то момент у Нины Михайловны возникла идея: почему бы не попробовать кататься в костюмах Тани и Максима. Сначала все были категорически против. Но Нина Михайловна настояла, чтобы мы попробовали в них выйти и чуть-чуть покататься. На Алину платье село практически идеально, и Нине Михайловне сразу понравилось.

Алина: Она сказала: «Я оставляю».

Рома: А я с трудом влезал в костюм Максима, потому что Максим был и чуть-чуть повыше меня и чуть-чуть поуже. Но мы сделали все возможное, чтобы его расшить, увеличить и чтобы я в него влез.

– Нина Михайловна в своем интервью говорила, что у нее сейчас новый молодой тренерский штаб и что она хочет воспитать новые юниорские пары. Вы ощущаете в своей группе высокую конкуренцию?

Рома: Конкуренция в нашей группе действительно большая. У нас где-то 10 юниорских пар работают с этим тренерским трио. Понятно, мы не все вместе на одном льду катаемся. Мы занимаемся на льду с Дианой Мухаметзяновой и Ильей Мироновым, которые выиграли серебро в юниорском Финале Гран-при, с Настей Мухортовой и Димой Евгеньевым, они будут выступать на Первенстве России. И мы все три пары, думаю, заставляем друг друга работать усерднее. Смотрим друг на друга, и каждый хочет сделать лучше и лучше. Поэтому с конкуренцией проблем нет.

– Расскажите о ваших парных элементах, которые делают далеко не многие в мире. Вы, например, исполняете выброс тройной лутц. Какие еще сложные прыжки и выбросы вы планируете учить?

Алина: Мы делали в начале сезона тройной сальхов в произвольной программе. Но сейчас мы хотели добиться именно чистого проката, чтобы просто накатать программы. Потому что прыжок вставить несложно, он есть, но нужно, чтобы остальные элементы были сделаны качественно.

Рома: Задача – кататься чисто. Пока тренеры подумали и решили, что нам будет проще с двойным акселем откатать этот сезон. А в следующем уже точно будем с двумя тройными прыжками кататься. Из необычного у нас еще заход на тодес в короткой программе.

– И в произвольной тоже.

Рома: Честно, я не видел, чтобы кто-то до этого делал подобное. Наверное, это наша небольшая «фишечка».

– А чем вы занимаетесь вне катка?

Алина: Я учусь в 10 классе. Готовлюсь к экзаменам, ЕГЭ. В принципе это все, что удается сделать в свободное время. (улыбается) Потому что школа – это довольно серьезно, но я не успеваю туда ходить. Мне нужно нормально подготовиться к экзаменам и еще, конечно же, уделять большое количество времени чисто тренировкам.

Рома: Я учусь на 3 курсе РЭУ им. Плеханова на факультете дистанционного обучения. Учусь 3 раза в неделю по вечерам. Поэтому я бы не сказал, что это меня сильно отвлекает от тренировочного процесса, а наоборот, немного подстегивает, что после тренировок во вторник, четверг и субботу нужно собирать себя в руки и идти в университет учиться. Потому что высшее образование все равно нужно, и я это понимаю. В жизни без него никуда.

– На какой специальности учишься?

Рома: Финансы и кредит.

– Необычно для спортсмена. Тебе это интересно?

Рома: Да, в принципе мне это интересно. Но в будущем я хочу получить еще второе образование в МГУ по спортивному менеджменту и после спорта связать свою жизнь с управленческой деятельностью.

– У вас есть, может быть, какие-то кумиры или примеры в фигурном катании, на которых вы равняетесь?

Рома: У меня нет.

Алина: Ну, наверное, это не кумиры, а больше пример. Естественно, это Волосожар-Траньков. Они катались божественно, очень красиво. Это Женя с Вовой (Тарасова-Морозов – прим. ред). Но это не кумиры, а скорее какое-то стремление кататься еще лучше. Потому что всегда есть, куда стремиться. Как-то на них больше смотришь, и так же хочется и даже еще лучше хочется.

– Вы в следующем году уже планируете выходить во взрослые или так же продолжаете кататься по юниорам?

Рома: Да, мы планируем выходить во взрослые, но решение еще до конца не принято.

– Может быть, у вас есть какие-то образы, которые хочется воплотить на льду?

Рома: Пока у нас есть образы, которые мы катаем. А об этом мы уже будем думать в конце сезона.

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Автор текста: Екатерина Юшкова