Российская теннисистка Екатерина Александрова может получить приз «прорыв месяца» — вместе с украинкой Даяной Ястремской, эстонкой Анетт Контавейт и представительницей Туниса Онс Жабер. За каждую из них можно проголосовать на официальном сайте WTA-тура.

В январе 25-летняя Александрова завоевала первый в карьере титул на соревнованиях WTA в одиночном разряде (Шэньчжэнь). В финале китайского турнира уроженка Челябинска переиграла Елену Рыбакину из Казахстана со счётом 6:2, 6:4.

Ястремская добралась до финала турнира в Аделаиде, где уступила первой ракетке мира австралийке Эшли Барти. Жабер и Контавейт впервые оказались в четвертьфинала на турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате Австралии.