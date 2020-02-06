ВК «Зенит» встречался волейбольным «Зенитом» из Казани. Команда Туомаса Саммельвуо уступила в трех партиях.

Для петербургского клуба матч не был принципиальным с турнирной точки зрения, поскольку шансов занять первое или второе место в Суперлиге у зенитовцев не осталось. А это давало возможно организовать «Финал шести». Преимущество своей площадки в плей-офф у «Зенита» и так было.

«Начали мы неплохо. Но затем проиграли в двух главных волейбольных компонентах — подаче и приеме. Поэтому не удалось навязать борьбу соперникам», — прокомментировал исход встречи Саммельвуо на официальном сайте клуба

Следующий матч петербургский «Зенит» сыграет 8 февраля в гостях с новосибирским «Локомотивом» — лидером чемпионата России.