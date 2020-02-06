Голкипер СКА Александр Самонов рассказал о своем переходе из «Витязя» в петербургский клуб, а также рассказал о мечте игра в КХЛ.

По словам Самонова, пара матчей после перехода в СКА ушла на притирку, но затем стал нормально справлять — неплохо стало получаться. Впрочем, самые важные матчи, по мнению Самонова, еще впереди — в плей-офф.

«Очень сильно удивился своему обмену, но не буду скрывать, что это было приятное удивление. Все-таки СКА — это топ-клуб в российском хоккее. Он решает совсем другие, более высокие задачи в чемпионате, и нужно было быстро перестроиться, понять, что к чему на новом месте, и стараться выступать на высоком уровне», — приводит слова Самонова News.ru.

Также Самонов, перешедший в СКА осенью, рассказал, что имеет мечту — играть в НХЛ. Такая мечта, по его словам, есть у всех без ислючения хоккеистов и него тоже.