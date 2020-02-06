Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду вспомнил, что в детстве он не ожидал такой долгой и успешной футбольной карьеры. Напомним, что суперзвезде мирового футбола 5 февраля исполнилось 35 лет.

«Когда я был маленьким, то думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре. Мне и в голову не приходило, что я буду играть там, где играл, а также выиграю то, что выиграл», — цитирует Роналду A Bola.

Роналду также считает, что может выиграть свою шестую Лигу чемпионов. По его словам, с «Ювентусом» у него есть такая возможность, хотя это сложный турнир, в котором все зависит от многих факторов.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл в 27 матчах на клубном уровне. В его активе 22 забитых мяча и три голевые передачи. Соглашение нападающего с «Ювентусом» рассчитано до лета 2022 года. В составе сборной Португалии форвард сыграл 164 матча и забил 99 мячей.