Футбольный инсайдер Нобель Арустамян раскрыл детали разногласий между «Зенитом» и нападающим Александром Кокориным.

По словам Арустамяна, после «Сочи» Кокорин может оказаться без ничего.

«Но можно уйти в «Сочи», переподписав контракт. Насколько я знаю, это обсуждалось. В «Зените» говорили: «Ты перейди, а потом обсудим продление. Видимо, сторона игрока хочет предварительно…» – отметил Арустамян каналу «Футбольные Биги» на ютубе.

Напомним, «Сочи» ообъявил об аренде Кокорина пару недель назад. Однако футболист не захотел присоединяться к южной команде. Из-за этого его отправили в «Зенит-2». По словам агента, футболист в «Сочи» не собирается.

В среду прошла информация, что футболист может перейти в калинградскую «Балтику» или «Рубин».