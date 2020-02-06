Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов вновь ответил на высказывание комментатора Дмитрия Губерниева в свой адрес.

По словам Тихонова, он не критикует, а пытается который год что-то подсказать, но это оказывается бесполезно, потому что 11 лет в биатлоне работают безграмотные люди.

«Губерниеву нужно как-то сдерживать свой словесный понос. Он должен что-то анализировать, делать какие-то выводы, пригласить нормальных, знающих людей. Не только меня, а двух-трех человек, и мы бы разобрали все проблемы», — написал Тихонов в своем блоге.

Также Тихонов отметил, что ему смешно чистать, что он «остался не у дел». По словам ветерана биатлона, у него сегодня такие дела, что Губерниев до него все равно еще далеко.

«У меня дел невпроворот и очень интересный бизнес и сотрудничество, которое тебе и не снилось», — пишет Тихонов.

Четырехкратный олимпийский чемпион обвиняет Губерниева, что он находится на одной стороне с текущим руководством в лице Драчева, Польховского и Королькевича.