В Сеуле (Южная Корея) стартовал чемпионат четырех континентов по фигурному катанию. Открывали соревнования танцевальных дуэтов.

Американские фигуристы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью занимают первое место на Турнире четырех континентов в Сеуле после ритм-танца.

Пара получила от судей за ритм-танец 85,95 баллов. На втором месте другой американский дуэт

Мэдисон Чок и Эван Бейтс (85,76). Третьими идут канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (83,92).

Произвольный танец фигуристы выполнят в пятницу.

На чемпионате четырех континентов выступают представители Америки, Азии, Африки и Австралии.