Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо продолжает тренировки, несмотря на полученную травму. Норвежец опубликовал фотографию в инстаграме с тренировки на своей в инстаграме. Напомним, Клебо сломал палец руки, ударив по игровому автомату.

«Пытаюсь не отставать, пока заживает мой палец», – написал Клебо.

Из-за травмы Клебо не примет учатие в Кубка мира в Фалуне (Швеция), который состоится 8-9 февраля. Норвежец перестал бороться за лидерство в общем зачёте Кубка мира, заранее поздравив российского лыжника Александра Большунова с победой.