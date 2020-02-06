В Южной Кореи продолжается чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию. Первое место в короткой программе среди спортивных пар пока занимают канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро.

Канадцы набрали 76,36 баллов. На втором месте китайская пара Чэн Пэн/Ян Цзинь (75, 96) и еще один китайский дуэе Вэньцзинь Суй/Цун Хань (73,17)

Американские фигуристы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью занимают первое место на Турнире четырех континентов в Сеуле после ритм-танца.

На чемпионате четырех континентов выступают представители Америки, Азии, Африки и Австралии.