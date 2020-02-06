Отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова рассказал, что не считает американца Тони Фергюсона опасным для Хабиба бойцом. Напомним, именно американец является соперником Хабиба по ближайшему поединку.

По словам Абдулманапа Нурмагомедова, Тони никогда не был опасен для Хабиба — он просто хороший боец. У Хабиба, по словам его отца, были и более опасные соперники в первом райнде.

«Фергюсон — боец, от которого можно ждать опасности в течение 25 минут. Опытный, выносливый, идет на серии из 12 побед. Но мы классом выше», — приводит слова Нурмагомедова-старшего Sport 24.

Напомним, Нурмагомедов и Фергюсон встретятся в октагоне 18 апреля 2020 года. Поединок состоится в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. 31-летний россиянин провел 28 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Фергюсон в 28 поединках одержал 25 побед.