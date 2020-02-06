Четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы Александра Солдатова находится в тяжелом состоянии. Как сообщает Москва.ру, спортменку доставили в одну из московских больниц в крови.

Спортсменка находилась в Москве и была доставлена в столичную больницу с глубокими порезами на левой руке. В данный момент Солдатову наблюдают вречи. Доктора запрещают опрашивают спортсменку из-за тяжелого состояния.

Напомним, в сентябре на этапе Кубка вызова в Португалии Солдатова упала в обморок. У гимнастки потемнело в глазах, она потеряла сознание, и единственным верным решением было прекратить выступление.

Солдатова является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы. На континентальном первенстве в Баку она выиграла соревнования в команде, а также завоевала две серебряные медали — в упражнениях с мячом и лентой.