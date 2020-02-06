Хавбек «Зенита» Сергей Иванов продолжит выступать в «Крыльях Советов». Как сообщает пресс-служба самарского клуба, полузащитник взят в аренду с правом выкупа.

Ранее Сергей Иванов выступал за «Зенит-2» и «Кошице». Футболист проходит первый зимний вместе с самарским клубом.Иванов будет играть за «Крылья Советов» под тридцатым номером.

В основной команде «Зенита» Иванов провел один матч. В играх за «Зенит-2» полузащитник провел 69 встреч, забил пять голов и пять результативных передач.