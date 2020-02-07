«Зенит» проведет очередной матч в Евролиги. Игра 24 тура Евролиги против «Панатинаикоса» начнется в 23.00.

В данный момент «Зенит» находится на последнем, 18-м месте, в Евролиге. У команды Джоана Плазы семь побед в 23 матчах. Такие же показатели у мюнхенской «Баварии».

«Зенит» проиграл два последних матча Евролиги, уступив в гостях «Барселоне» и дома «Фенербахче».

Матч первого круга против «Панатинаикоса» проходил в СИБУР Арене и завершился победой греческого клуба — 79:89.