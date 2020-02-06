Четырёхкратная чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы Александра Солдатова рассказала о ситуации, после которой она была доставлена в больницу. 21-летняя российская гимнастка прокомментировала свою госпитализацию.

«Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу», — цитирует Солдатову телеграм-канал Mash.

Солдатова сама добралась до Морозовской больницы в Москве. Там врачи, изучив её состояние, решили прибегнуть к госпитализации. Отмечается, что в машине скорой помощи на пути в НИИ Склифосовского Солдатова сожалела о произошедшем.

На чемпионатах мира Солдатова завоевала три серебряные и одну бронзовую награду. На чемпионатах Европы помимо трёх золотых медалей она завоевала четыре серебра. В сентябре она упала в обморок на Кубке вызова в Португалии.