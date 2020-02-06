Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко прокомментировала информацию о том, что спортсменка оказалась госпитализирована.

«В последний раз говорила с ней вчера в обед. Именно тогда Саша сообщила, что не будет участвовать в Гран-при. Сказала, что она в больнице, сдаёт анализы. Не знаю, в какой именно. Я предложила забрать её оттуда, но она ответила, что это надолго», — приводит слова Дьяченко «RT на русском».

Врачи сообщили, что Солдатова находится в нормальном состоянии. Сама спортсменка назвала свой поступок глупостью. По словам Солдатовой, она порезалась кухонным ножом.

Напомним, в сентябре на этапе Кубка вызова в Португалии Солдатова упала в обморок. У гимнастки потемнело в глазах, она потеряла сознание, и единственным верным решением было прекратить выступление.

Солдатова является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы.