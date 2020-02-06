Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий позвонил форварду «Зенита» Александру Кокорина, чтобы позвать его в казанский клуб. Об этом сообщает «Чемпионат».

Накануне стало известно, что игрок «Зенита» помимо казанского клуба ведет также переговоры с калининградской «Балтикой». По поводу клуба ФНЛ информацию сначала подтвердил генеральный директор клуба, а позже и сам Кокорин.

Напомним, что в конце январа Кокорин был переведён в «Зенит-2» после отказа переходить в «Сочи» на правах аренды. «Сочи» объявил об аренде, однако переход пока не состоялся из-за нежелании Кокорина выступать в «Сочи». С осени 2018 года нападающий находился в местах лишения свободы после того, как стал участником двух драк в центре Москвы.