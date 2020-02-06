Петербуржская теннисистка Светлана Кузнецова не выйдет на корт в матчах Кубка Федерации в составе сборной России.

Как сообщает на официальном сайте Федерации тенниса России (ФТР), у Кузневой была травма локтя после выступления на Открытом чемпионате Австралии. Процесс восстановления еще не завершен.

Отметим, что Кузнецова получила от wild-card на турнир Ladies Trophy, который следом проходит в Санкт-Петербурге. Как говорится в ообщении, тот факт, что турнир пройдет на неделю позже, даст возможность Кузнецовой набрать форму.

В составе сборной России Кузнецову заменит 21-летняя Анна Блинкова, которая занимает 54-ю строчку в рейтинге WTA. Также за национальную команды сыграют Екатерина Александрова (28), Вероника Кудерметова (38) и Анна Калинская (109).

Отборочная всипеча Кубка Федерации между сборными России и Румынии состоится 7 февраля в румынском городе Клуж-Напоке.