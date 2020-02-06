Чемпион мира 2017 года,трёхкратный чемпион Европы Антон Бабиков выиграл в суперпреследование ходе восьмого этапа Кубка России по биатлону. Бабиков ни разу не промахнулся и преодолел дистанцию за 19.58.

Второе место занял Александр Поварницын, отставший на 13 секунд и также стрелявший без промахов. На третьем месте Рустам Каюмов, допустивший один промах с отставание почти 18 секунд.

Следом были Петр Пащенко (21,5) и Дмитрий Абашев (22,5) Юрий Шопин — седьмой. Сергей Корастылев — десятый.

Ранее Бабиков победил в спринтерской гонке. Вторым был Евгений Идинов, третьим — Маким Макаров. Напомним, Бабиков не смог отобраться в состав сборной России на чемпионат Европы в Отепя.