Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о своем будущем. По словам форварда, оно зависит только от него.

«Только от меня. Да, именно так», — цитирует Кокорина «Бобсоккер».

Кокорин также отметил, что ему было непросто на тренировке «Зенита-2» в первые дни, но футболист втянулся. Кокорин отметил, что собирается новая команда, многие только начинают свой путь в большой футбол.

Напомним, Кокорин проводит тренировочный сбор в Турции вместе с «Зенитом-2». Футболист отказывается переходить в «Сочи», который объявил о переходе игрока на правах аренды.