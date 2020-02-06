Тренер по художественной гимнастике Анна Дьяченко выложила видео со своей ученицей и чемпионкой мира Александрой Солдатовой.

На видео гимнастка шлет воздушный поцелуй подписчикам.

Ранее врачи сообщили, что Солдатова находится в нормальном состоянии. Сама спортсменка назвала свой поступок глупостью — по ее словам, она порезалась кухонным ножом.