Тренер по художественной гимнастике Анна Дьяченко выложила видео со своей ученицей и чемпионкой мира Александрой Солдатовой.

На видео гимнастка шлет воздушный поцелуй подписчикам.

Ранее врачи сообщили, что Солдатова находится в нормальном состоянии. Сама спортсменка назвала свой поступок глупостью — по ее словам, она порезалась кухонным ножом.

Напомним, в сентябре на этапе Кубка вызова в Португалии Солдатова упала в обморок. У гимнастки потемнело в глазах, она потеряла сознание, и единственным верным решением было прекратить выступление.

Солдатова является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы.