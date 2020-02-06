Тренер по художественной гимнастике Анна Дьяченко выложила видео со своей ученицей и чемпионкой мира Александрой Солдатовой.
На видео гимнастка шлет воздушный поцелуй подписчикам.
— Александр (@optaluna) February 6, 2020
Ранее врачи сообщили, что Солдатова находится в нормальном состоянии. Сама спортсменка назвала свой поступок глупостью — по ее словам, она порезалась кухонным ножом.
Напомним, в сентябре на этапе Кубка вызова в Португалии Солдатова упала в обморок. У гимнастки потемнело в глазах, она потеряла сознание, и единственным верным решением было прекратить выступление.
Солдатова является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы.
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