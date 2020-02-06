Нападающий французского «Бордо» Франсуа Камано может стать футболистом «Краснодара».

Об этом сообщает L`Equipe. По информации источника, российский клуб собирается взять 23-летнего гвинейца в аренду с возможностью выкупа за восемь миллионов евро. Отмечается, что руководство черно-зеленых уже сделало «Бордо» предложение о переходе Камано.

Отметим, в текущем сезоне французской Лиги 1 нападающий провел в составе «Бордо» десять встреч, в которых сумел отличиться одним забитым голом и отдать одну результативную передачу.

Ранее «Краснодар» на своем официальном сайте объявил о создании женской футбольной команды. Отмечается, что помимо основной женской футбольной команды, «Краснодар» будет финансировать юношескую. Известно, что условия для тренировок и инфраструктура будут на уровне других команд «Краснодара».