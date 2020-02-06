В Южной Корее продолжается чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию. Первое место в короткой программе среди девушек занимает японка Рика Кихира.

Японская фигуристка набрала 81,18 баллов. На втором месте — представительница США Бреди Теннел (75, 93). Третью строчку заняла кореянка Ю Ен (73,55).

Ранее стало известно, что первое место в короткой программе среди спортивных пар заняли канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро. Канадская пара набрала 76,36 баллов. На втором месте китайская пара Чэн Пэн/Ян Цзинь (75, 96) и еще один китайский дуэе Вэньцзинь Суй/Цун Хань (73,17).

Кроме того, американские фигуристы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью занимают первое место на Турнире четырех континентов после ритм-танца.

Напомним, на чемпионате четырех континентов выступают представители Америки, Азии, Африки и Австралии.