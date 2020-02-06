Российская гимнастка Александра Солдатова отреагировала на слухи о своей госпитализации.

По словам Солдатовой, всем нужно перестать за нее беспокоиться, так как с ней все прекрасно. Она отметила, что в СМИ пишут неправду. Спортсменка рассказала, что на самом деле она порезалась, когда готовила завтрак.

«Такое бывает — ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно», — отмечает Солдатова.

Она добавила, что, когда гимнастка ехала на тренировку, то почувствовала, что рану лучше дать обработать врачу, и заехала в больницу, предупредив тренера.

Солдатова подчеркнула, что с ней все хорошо, она примет участие в Гран-при и галаконцерте.

Ранее тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко прокомментировала слухи о том, что спортсменка оказалась госпитализирована.

Напомним, в сентябре на этапе Кубка вызова в Португалии Солдатова упала в обморок. У гимнастки потемнело в глазах, она потеряла сознание, и единственным верным решением было прекратить выступление.

Солдатова является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы.