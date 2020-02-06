В Саранске проходит юниорское первенство России по фигурному катанию, в рамках которого стартовала короткая программа девушек.

Спортсменки вышли на лёд в 17:30 по московскому времени, прямая трансляция доступна на сайте Первого канала.

Открывать соревнования будет воспитанница московской школы «Снежные барсы» Анна Фролова. Во второй разминке выступят ученицы Этери Тутберидзе Майя Хромых, Дарья Усачева и Софья Акатьева. Третью группу участниц представят Елизавета Берестовская из ЦСКА, Камила Валиева и Ксения Синицына.

Напомним, первенство России является отборочным турниром для участия в юниорском чемпионате мира, который будет проходить в начале марта в Таллине (Эстония).

Отметим, в Южной Корее продолжается чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию. Первое место в короткой программе среди девушек занимает японка Рика Кихира.