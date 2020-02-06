Российский фигурист Петр Гуменник одержал победу в короткой программе на первенстве России среди юниоров в мужском одиночном катании.

Гуменник получил от судей за свой прокат 87,08 балла. Второе место занял Даниил Самсонов с результатом 84,40 балла, на третьей строчке оказался Георгий Куница (83,57).

Отметим, произвольную программу юноши представят 7 февраля.

Напомним, результаты первенства России будут учитываться при формировании команды на юниорский чемпионат мира, который состоится в марте в Таллине (Эстония). Артур Даниелян пропускает турнир, так как готовится ко взрослому чемпионату мира.

В 17:30 в рамках юниорского чемпионата России состоится короткая программа у девушек. Открывать соревнования будет воспитанница московской школы «Снежные барсы» Анна Фролова. Во второй разминке выступят ученицы Этери Тутберидзе Майя Хромых, Дарья Усачева и Софья Акатьева. Третью группу участниц представят Елизавета Берестовская из ЦСКА, Камила Валиева и Ксения Синицына.