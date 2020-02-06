Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о недостатках популярности.

По словам Хабиба, самый большой минус в популярности — когда люди думают или называют тебя примером для подражания. Боец отметил, что считает себя таким никогда не хотел таковым быть. Он добавил, что является мусульманином, и как для верующего человека его пример для подражания — это Мухаммад.

«Я считаю, что ни я и ни один боец, и вообще ни одна знаменитость не заслуживают этого права — быть примером для подражания», — написал Хабиб в своем Instagram.

Напомним, поединок Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона пройдет на турнире UFC 249. Бой состоится в Нью-Йорке 18 апреля 2020 года. На сегодняшний день 31-летний россиянин провёл 28 боёв в MMA, не потерпев ни одного поражения, Фергюсон в 28 встречах потерпел три поражения и одержал 25 побед.