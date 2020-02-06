Известный комментатор Джо Роган поделился мнением о предстоящем поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Роган назвал Фергюсона настоящим бугименом, который никогда не устает, а после боя с ним все выглядят так, как будто спрыгнули с поезда на полной скорости.

По словам Рогана, Фергюсон станет самым тяжелым соперником в карьере Хабиба.

«В категории до 155 фунтов нет никогда страшнее него. У него кирпичи вместо кулаков. Он ненормальный. Эксцентричный парень, но в хорошем смысле. Это будет эпичный бой», — сказал Роган в своем подкасте The Joe Rogan Experience.

Напомним, поединок Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона пройдет на турнире UFC 249. Бой состоится в Нью-Йорке 18 апреля 2020 года. На сегодняшний день 31-летний россиянин провёл 28 боёв в MMA, не потерпев ни одного поражения, Фергюсон в 28 встречах потерпел три поражения и одержал 25 побед.