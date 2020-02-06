Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поздравила с днем рождения мужа и заявила, что «Зенит» однажды выиграет Лигу чемпионов.

Канделаки пожелала супругу исполнения его главного желания — чтобы «Зенит» стал чемпионом.

Она отметила, что каждая победа сине-бело-голубых дарит хорошее настроение ее мужу, а горечь поражения она переживает вместе с ним.

Канделаки добавила, что вместе с супругом обязательно доживет до момента, когда он будет скандировать фразу «Зенит — чемпион!» по окончании финала Лиги чемпионов.

«Пусть твоя команда победит, ведь жить, болеть, есть, пить, смеяться и дружить ты умеешь так, как это умеют только настоящие болельщики: без оглядки и до конца», — написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Отметим, муж Тины Канделаки — ее бывший партнер по бизнесу Василий Бровко, который младше генпродюсера «Матч ТВ» на 11 лет.