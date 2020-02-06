Тренерский штаб петербургского «Зенита» назвал стартовый состав команды на товарищеский матч против грузинского «Сабуртало».

В воротах сыграет Андрей Лунев, защитники — Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио и Дуглас Сантос. Полузащитники — Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Алексей Сутормин. Нападающие — Малком, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.

Встреча, которая пройдет в Бенидорме на стадионе «Гильермо Амор», начнется в 18:30 по московскому времени.

Для «Зенита» этот матч станет вторым в рамках испанского учебно-тренировочного сбора. Ранее петербуржцы нанесли крупное поражение «Дюделанжу» из Люксембурга со счетом 4:0.

На предыдущем сборе в Катаре «сине-бело-голубые» провели две контрольные встречи. Сначала подопечные Сергея Семака разгромили местный «Аль-Увайнах», отправив в его ворота десять безответных мячей, затем уступили более серьёзному сопернику — «РБ Зальцбургу» со счетом 3:6.