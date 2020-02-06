Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал слухи об интересе его клуба к Александру Кокорину.

Отвечая на вопрос, соответствует ли действительности эта информация, Слуцкий заявил, что ему нечего добавить и посмеялся.

«Конечно, нет», — добавил тренер, слова которого приводит «Бизнес Online».

Ранее сообщалось, что Слуцкий лично позвонил форварду «Зенита» Александру Кокорина, чтобы позвать его в казанский клуб.

Напомним, что в конце января Кокорин был переведён в «Зенит-2» после отказа переходить в «Сочи» на правах аренды. «Сочи» объявил об аренде, однако переход пока не состоялся из-за нежелании Кокорина выступать в «Сочи». С осени 2018 года нападающий находился в местах лишения свободы после того, как стал участником двух драк в центре Москвы.