Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги конкурса на свой лучший портрет в исполнении подписчиков.

Туктамышева поблагодарила всех участников и отметила, что ей было приятно видеть все портреты, даже если они не были ею опубликованы.

Фигуристка поздравила победителя и назвала его портрет профессиональным и красивым.

Работу победителя Туктамышева поставила на аватар своего профиля в социальной сети.

Напомним, ранее стало известно, что короткую программу Туктамышева будет ставить со швейцарцем Стефаном Ламбьелем. По словам экс-спортсмена, он рассказал Алексею Мишину, как сильно ему нравится Елизавета. Тренер в ответ предложил Ламбьелю поработать с фигуристкой над новой программой.

Туткамышева досрочно завершила нынешний сезон, не попав в состав команды на главные старты. Она решила пропустить финал Кубка России, чтобы сосредоточиться на учебе и ледовых шоу. Также фигуристка занимается изучением четверного сальхова.