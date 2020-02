View this post on Instagram

Настало время подвести итоги конкурса портретов! ⠀ Огромное спасибо всем, кто присылал свои работы мне в Директ, кто выделил время и силы на это, мне очень приятно было видеть абсолютно все портреты, даже если они не были выложены. ⠀ Я поздравляю победителя @ket_vil, портрет вышел и правда профессиональный и красивый, прямо художественная работа ) Заслуженно ставлю ваш портрет себе на аву! ⠀ Также я отдельно хочу выделить портрет @stin.el — очень красивый образ!) ⠀ _ ⠀ It is time to take stock of the portrait contest! ⠀ Many thanks to everyone who sent their works to me in Direct, who took the time and effort to do this, I was very pleased to see absolutely all the portraits, even if they were not laid out. ⠀ I congratulate the winner @ket_vil, the portrait came out and really professional and beautiful, just artwork) I justly put your portrait on my own! ⠀ I also want to highlight the portrait @ stin.el separately — a very beautiful image!)