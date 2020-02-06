Бразильский защитник «Крузейро» Карлос де Менезес Жуниор, известный как Кака, может стать футболистом московского ЦСКА. Об этом сообщает Betting Insider.

В нынешнем сезоне 20-летний центральный защитник провел 20 матчей в бразильской Серии A, забив один гол и получив пять желтых карточек.

Отметим, в прошлом сезоне «Крузейро» впервые в своей истории покинул элитный дивизион бразильского футбола. В 2018 году Кака в составе «Крузейро» стал обладателем Кубка Бразилии.

Ранее стало известно, что центральный защитник самарских «Крыльев Советов» Никита Котин продолжит карьеру в московском ЦСКА. 17-летний футболист юношеской сборной России подписал контракт сроком на 3,5 года. Игрок будет выступать под 13-м номером.