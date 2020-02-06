Немецкая фигуристка украинского происхождения Алена Савченко рассказала, что возобновила совместные тренировки со своим партнером Бруно Массо.

По словам Савченко, она и Массо только пару недель назад начали кататься вместе, чтобы подготовиться к шоу Holiday on Ice, которое состоится 9 февраля в Гамбурге. Она отметила, что будет только одно выступление. Савченко добавила, что для начала она хочет возобновить полноценный тренировочный процесс и посмотреть, как все пойдет дальше.

«Мы ведь пока еще толком не катались вместе после моей беременности и родов. Сначала нужно полностью восстановиться», — сказала Савченко, слова которой приводит RT.

Напомним, в сентябре 2019-го Савченко сообщила о том, что родила ребенка.

Сейчас Алене Савченко 36 лет. Ранее сообщалось, что она может вернуться на лед после рождения ребенка. В 2018 году Алена Савченко стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана в парном катании вместе с Бруно Массо. Ранее фигуристка дважды становилась бронзовым призером игр в паре с Робином Шолковы. Также спортсменка является шестикратной чемпионкой мира: пять золотых медалей она выиграла с Шолковы, еще одну — с Массо.