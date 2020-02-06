В рамках товарищеского матча на сборе в Турции дубль петербургского «Зенита» потерпел поражение от сербского «Спартака» из города Суботица со счетом 1:2.

Единственный мяч сине-бело-голубых в свои ворота забил футболист сербской команды.

Отметим, сосланный в дубль Александр Кокорин вышел в стартовом составе команды, но результативными действиями не отметился. В предыдущем матче против «Гремио Новорезантино» (4:1) Кокорин оформил дубль.

После встречи со «Спартаком Суботицей» «Зенит»-2 полетит в Петербург, где продолжит подготовку к сезону. Начало второго сбора второй команды «Зенита» запланировано на 13 февраля.

Напомним, что в конце января Кокорин был переведён в «Зенит-2» после отказа переходить в «Сочи» на правах аренды. «Сочи» объявил об аренде, однако переход пока не состоялся из-за нежелании Кокорина выступать в этом клубе.